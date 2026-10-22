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Mandi News: राज्य स्तरीय रग्बी प्रतियोगिता में कनैड स्कूल के सात खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन

Thu, 22 Oct 2026 11:28 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:28 PM IST
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Seven players from Kaned School delivered an outstanding performance at the state-level rugby competition.
मेरिट सर्टिफिकेट देकर बढ़ाया उत्साह, डीपीई व पीईटी के प्रयासों को सराहा
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संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। चंबा में आयोजित 67वीं राज्य स्तरीय अंडर-19 छात्र वर्ग खेलकूद प्रतियोगिता में पीएम श्री राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कनैड के सात खिलाड़ियों ने रग्बी में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। हिमाचल प्रदेश स्कूल स्पोर्ट्स एसोसिएशन के 16 से 19 अक्तूबर तक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चंबा में आयोजित इस स्पर्धा में प्रदेश भर से टीमों ने भाग लिया। कनैड विद्यालय के छात्र सुजल, पीयूष, निखिल, अनुज, वरुण, शिवम और शौरव ने रग्बी मुकाबलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अपने क्षेत्र और स्कूल का नाम रोशन किया।

प्रतियोगिता से लौटने पर विद्यालय परिसर में आयोजित सम्मान समारोह में प्रधानाचार्या अरुण चंदेल ने सातों खिलाड़ियों को मेरिट सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। प्रधानाचार्य ने खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
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