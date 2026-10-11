Mandi News: बारिश के चलते झलोगी में पहाड़ी से गिरे पत्थर, एक घंटे बंद रहा मंडी-कुल्लू एनएच

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीपंडोह (मंडी)। बारिश के कारण मंडी-कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग पर झलोगी के पास पहाड़ी से पत्थर गिरने लगे। इसके चलते राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब एक घंटे तक यातायात बाधित रहा। वाहन चालकों और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की टीम ने एहतियातन वाहनों की आवाजाही रोक दी।रविवार दोपहर करीब तीन बजे झलोगी के पास पहाड़ी से पत्थर गिरने शुरू हो गए। इसके बाद मंडी से कुल्लू की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात रोक दिया गया। इस दौरान पंडोह की ओर से कुल्लू जाने वाले वाहनों को हनोगी टनल के पास, जबकि कुल्लू से मंडी की ओर आने वाले वाहनों को थलौट में रोक दिया गया। इससे दोनों ओर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई और वाहन चालकों व यात्रियों को करीब एक घंटे तक इंतजार करना पड़ा।दोपहर करीब चार बजे बारिश थमने के बाद हालात सामान्य होने लगे। इसके बाद सड़क पर गिरे पत्थरों को हटाकर मार्ग को यातायात के लिए बहाल कर दिया गया। मार्ग बहाल होते ही वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई।मंडी-कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग पर झलोगी सहित कई स्थानों पर बारिश के दौरान पहाड़ी से पत्थर गिरने का खतरा बना रहता है। ऐसे में वाहन चालकों को इस मार्ग पर सफर करते समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एहतियातन कुछ समय के लिए यातायात बंद किया गया था। हालात सामान्य होने पर मार्ग को दोबारा यातायात के लिए बहाल कर दिया गया।