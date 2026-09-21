Mandi News: नेरचौक में पहली बार सड़क किनारे बनेगी पार्किंग

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मेडिकल कालेज तक पार्क कर सकेंगे वाहननगर परिषद ने 18 लाख में एक साल के लिए दिया ठेका200 वाहनों को मिलेगी अब व्यवस्थित पार्किंग सुविधासुरेंद्र शर्मामंडी। पार्किंग की समस्या से जूझ रहे वाहन चालकों को अब राहत मिलने वाली है। नगर परिषद ने पहली बार सड़क किनारे व्यवस्थित पार्किंग शुरू करने की कवायद पूरी कर ली है। नेरचौक से मेडिकल कॉलेज तक सड़क किनारे करीब 150 से 200 वाहन खड़े करने के लिए पार्किंग स्थल तैयार किया गया है।पार्किंग का ठेका 15 लाख रुपये प्लस जीएसटी यानी करीब 18 लाख रुपये में धनोटू निवासी शुभम चौहान को दिया गया है। यह व्यवस्था एक साल के लिए रहेगी। इससे नेरचौक बाजार और मेडिकल कॉलेज मार्ग पर सड़क किनारे बेतरतीब खड़े वाहनों की समस्या दूर होने की उम्मीद है। खासकर मेडिकल कॉलेज आने वाले मरीजों और तीमारदारों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।नेरचौक कस्बा तेजी से विकसित हो रहा है। शिक्षण और स्वास्थ्य संस्थानों के अस्तित्व में आने के बाद यहां वाहनों का दबाव बढ़ा है। घाटी का प्रमुख व्यापारिक कस्बा होने के कारण रोजाना हजारों लोग यहां पहुंचते हैं। पार्किंग की सुविधा न होने से वाहन सड़क किनारे खड़े किए जाते हैं। शाम पांच बजे के बाद कस्बे में स्थिति और गंभीर हो जाती है। पार्किंग सुविधा उपलब्ध होने से वाहन चालकों को राहत मिलने के साथ नगर परिषद की आय में भी बढ़ोतरी होगी।सुंदरनगर की तर्ज पर नेरचौक में पहली बार पार्किंग की सुविधा शुरू की जा रही है। नेरचौक से मेडिकल कॉलेज तक सड़क किनारे करीब 150 से 200 वाहन खड़े करने की क्षमता रहेगी। पार्किंग का ठेका निर्धारित प्रक्रिया के तहत जारी कर दिया गया है। -हितेश कुमार, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नेरचौक