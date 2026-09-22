Mandi News: 26-27 सितंबर को पड्डल मैदान में होगा ऐतिहासिक देव समागम

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दो दिवसीय सम्मेलन में देश-विदेश से 20 हजार से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। ‘प्रेम प्रवाहिनी’ रथ यात्रा 24 अप्रैल 2025 को साई धाम पुट्टापर्थी से भारत भ्रमण के लिए निकली थी। इस यात्रा का देश में सबसे अधिक 152 दिनों का प्रवास हिमाचल प्रदेश में रहा है।सत्य साईं सेवा संगठन मंडी इकाई के संयोजक वाईपी सरोच और सांस्कृतिक आयोजन समिति संयोजक दीपक शर्मा ने बताया कि आयोजन में प्रदेश की देव संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत की झलक देखने को मिलेगी। प्रदेश की करीब 100 साई सेवा समितियों के हजारों स्वयंसेवक आयोजन की तैयारियों में जुटे हैं। नगाड़ों, वेद मंत्रोच्चारण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से समागम भक्तिमय होगा।