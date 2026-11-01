Mandi News: प्लास्टिक कचरे से बनेगी सड़क, सीमेंट उद्योग में भी इस्तेमाल

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जिला प्रशासन के निर्देश पर खंड विकास कार्यालय के समन्वय से चल रहे अभियान के तहत घरों से प्लास्टिक कचरा एकत्रित किया जा रहा है। सलवाहन स्थित प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट में कचरे को अलग-अलग कर मशीनों से प्रोसेस किया जाता है।श्रेडिंग योग्य प्लास्टिक को छोटे टुकड़ों में काटकर लोक निर्माण विभाग को भेजा जाता है, जबकि अन्य प्लास्टिक की बेलिंग कर सीमेंट उद्योग में ईंधन के रूप में इस्तेमाल के लिए तैयार किया जाता है।अभियान में पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। खंड विकास कार्यालय ने लोगों से प्लास्टिक कचरे को खुले में फेंकने के बजाय अलग एकत्रित कर पंचायत के अधिकृत संग्रहण कर्मियों को सौंपने की अपील की है। नदी-नालों और जलस्रोतों में प्लास्टिक न डालने का भी आग्रह किया गया है।खंड विकास अधिकारी धनोटू मनमोहन शर्मा ने कहा कि जनसहभागिता से ही प्लास्टिक प्रदूषण पर नियंत्रण और स्वच्छ पर्यावरण का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। इसके लिए लोगों का सहयोग जरूरी है।