Mandi News: अंडर-14 जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का संशोधित शेड्यूल जारी

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19 से 21 सितंबर तक रिवालसर में होंगे छात्राओं के खेल मुकाबलेसंवाद न्यूज एजेंसीमंडी। उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा मंडी ने अंडर-14 छात्र-छात्राओं की जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का संशोधित शेड्यूल जारी किया है। इसके तहत विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं सितंबर और अक्तूबर में अलग-अलग स्कूलों में आयोजित की जाएंगी। 19 से 21 सितंबर तक अंडर-14 छात्राओं की माइनर गेम्स प्रतियोगिता राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रिवालसर में होगी। इसमें वॉलीबाल, कबड्डी, खो-खो और बैडमिंटन की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। वहीं, 23 से 24 सितंबर तक अंडर-14 छात्रों की मेजर गेम्स तथा 25 से 26 सितंबर तक छात्राओं की मेजर गेम्स प्रतियोगिता राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुंदरनगर सीबीएसई में होगी। इनमें बास्केटबाल, हॉकी, हैंडबाल, टेबल टेनिस, फुटबाल, बॉक्सिंग, जूडो, कुश्ती और एथलेटिक्स सहित अन्य खेल शामिल हैं।छात्रों की माइनर गेम्स प्रतियोगिता 16 से 18 अक्तूबर तक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पधर में आयोजित होगी। इसके अलावा योग, शतरंज, कुराश, ताइक्वांडो और सांस्कृतिक कार्यक्रम 20 से 23 अक्तूबर तक जीयूएसएसएस भराड़ी (सज्याओपिपलू) में होंगे।जिला खेल प्रभारी श्याम नायक ने बताया कि सभी स्कूलों के मुखिया को संशोधित शेड्यूल की जानकारी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि संशोधित शेड्यूल के अनुसार ही जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।