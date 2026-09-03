फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Relay hunger strike to save RCFC continues for the 15th day.

Mandi News: आरसीएफसी को बचाने के लिए क्रमिक अनशन 15वें दिन भी जारी

Thu, 03 Sep 2026 07:04 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 07:04 PM IST
विज्ञापन
Relay hunger strike to save RCFC continues for the 15th day.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


लडभड़ोल (मंडी)। क्षेत्रीय सह सुविधा केंद्र (आरसीएफसी) जोगिंद्रनगर को बचाने की मांग को लेकर संघर्ष समिति का क्रमिक अनशन वीरवार को 15वें दिन भी जारी रहा। पूर्व सैनिक श्याम सिंह, सेना मेडल से अलंकृत कैप्टन मंगल सिंह, सूबेदार रमेश कुमार और व्यापार मंडल के जगदीश चंद अनशन पर बैठे। स्थानीय लोगों ने अनशन स्थल पर पहुंचकर समर्थन दिया।

संघर्ष समिति अध्यक्ष गुरु शरण परमार के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने बैजनाथ में राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा और केंद्र व प्रदेश सरकार तथा केंद्रीय आयुष विभाग के समक्ष मामला उठाने का आग्रह किया। परमार ने कहा कि 15 दिन बाद भी सरकार का कोई प्रतिनिधि वार्ता के लिए नहीं पहुंचा है। उन्होंने 7 सितंबर को रामलीला मैदान जोगिंद्रनगर में होने वाली महाआक्रोश जनसभा में लोगों से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed