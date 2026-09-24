Mandi News: करिअर, रोजगार और स्वरोजगार पर किया मार्गदर्शन

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बालीचौकी (मंडी)। राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बालीचौकी में विद्यार्थियों को कॅरिअर, रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष शिविर आयोजित किया। शिविर में जिला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने विद्यार्थियों को सरकारी व निजी क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाओं, पंजीकरण प्रक्रिया तथा क्षमता के अनुसार लक्ष्य निर्धारण के लिए प्रेरित किया। वहीं, आरसेटी के निदेशक प्रभात ने संस्थान के चलाए जा रहे विभिन्न कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों और स्वरोजगार के अवसरों से अवगत कराया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से डॉ. अर्निका भंडारी ने किशोरावस्था में शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को रेखांकित किया तथा युवाओं को नशे के सामाजिक व शारीरिक दुष्प्रभावों के प्रति सचेत किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने विशेषज्ञों से संवाद कर अपनी शंकाओं का समाधान किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य रणवीर सिंह ठाकुर ने कार्यक्रम के सफल संचालन में मार्गदर्शन दिया। संवाद