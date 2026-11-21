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शनिवार की भर्ती प्रक्रिया के लिए 2000 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। इनमें से 1455 अभ्यर्थी मैदान में पहुंचे जबकि 545 अनुपस्थित रहे। पहले की तिथियों से पुनर्निर्धारित 24 और पिछले दिन पंजीकरण के बाद शनिवार के लिए तय किए गए दो अभ्यर्थियों को मिलाकर कुल 1481 ने भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लिया। इनमें चोटिल होने के कारण दो अभ्यर्थियों का परीक्षण दूसरी तारीख के लिए टालना पड़ा। शेष 1479 अभ्यर्थियों ने शारीरिक परीक्षण पूरा किया।परीक्षण के दौरान पंजीकरण में दो, ऊंचाई में 69, 100 मीटर दौड़ में 542, हाई जंप में 175, ब्रॉड जंप में 31 और 800 व 1500 मीटर दौड़ में 161 अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए। राहत की बात यह रही कि पुरुष अभ्यर्थियों के छाती माप में कोई भी अभ्यर्थी बाहर नहीं हुआ। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया निर्धारित मापदंडों के अनुसार पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ करवाई जा रही है।