हणोगी में फोरलेन टनलों से यातायात शुरू होना बड़ी सौगात : जयराम

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पंडोह में एनएचएआई अधिकारियों के साथ बैठक कर फोरलेन परियोजना का फीडबैक लेने के बाद जयराम ठाकुर ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरे से पहले अत्याधुनिक टनलों से यातायात बहाल होना पर्यटन कारोबार के लिए भी अच्छी खबर है। इससे इस मार्ग पर लगने वाले लंबे जाम से लोगों को राहत मिलेगी।उन्होंने एनएचएआई अधिकारियों को मंडी और कुल्लू में राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए स्थानीय विधायकों और अधिकारियों से समन्वय कर काम करने के निर्देश दिए। औट-बंजार-रामपुर राष्ट्रीय राजमार्ग की जल्द मरम्मत करने को भी कहा। बैठक में द्रंग विधायक पूर्ण चंद ठाकुर मौजूद रहे। इसके बाद जयराम ठाकुर ने नगवाईं और झीड़ी में स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुनीं। यहां लोगों ने फोरलेन निर्माण से जुड़ी समस्याएं उनके समक्ष रखीं।