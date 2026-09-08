Mandi News: शूटिंग में मंडी ने जीते सात पदक

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संवाद न्यूज एजेंसीमंडी। शिमला की इंदिरा गांधी शूटिंग रेंज में आयोजित दसवीं राज्य स्तरीय स्कूली शूटिंग प्रतियोगिता में मंडी के निशानेबाजों ने सटीक निशाने लगाते हुए शानदार प्रदर्शन किया। भियूली स्थित लखनपाल शूटिंग स्पोर्ट्स अकादमी के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में सात पदक जीतकर मंडी का नाम रोशन किया।अकादमी के कोच अजय लखनपाल ने बताया कि अंडर-12 वर्ग में आदविक यादव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक जीता। इसी वर्ग में अंवित महाजन ने दूसरा स्थान प्राप्त कर रजत पदक अपने नाम किया। अंडर-12 बालिका वर्ग में अनाया शर्मा ने शानदार निशानेबाजी करते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया।वहीं, अंडर-14 वर्ग में आयाम गुप्ता और अरिंदम ठाकुर ने पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। अंडर-16 वर्ग में गुरुदेव ने रजत पदक हासिल किया, जबकि प्रिंस शर्मा ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के इस शानदार प्रदर्शन से अकादमी में खुशी का माहौल है। कोच अजय लखनपाल ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।