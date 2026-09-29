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हिमाचल: दुष्कर्म-ठगी के आरोप में आरोपी की तलाश तेज, पीड़िता बोली- मोबाइल चालू तो गिरफ्तारी क्यों नहीं?

Tue, 29 Sep 2026 10:00 AM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी।
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी। Published by: Ankesh Dogra Updated Tue, 29 Sep 2026 10:00 AM IST
सार

हिमाचल प्रदेश के मंडी में शादी का भरोसा देकर दुष्कर्म और ठगी के आरोपों से जुड़े मामले में नामजद आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। पीड़िता ने दावा किया है कि आरोपी मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा है और सोशल मीडिया पर भी सक्रिय है। इसके बावजूद गिरफ्तारी नहीं होने पर उसने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए मंडी पुलिस ने एसआईटी बनाई है, जो आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद से ही नियमानुसार जांच और आरोपी की तलाश जारी है।

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पीड़िता। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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सोशल मीडिया के जरिए शुरू हुई पहचान कब एक गंभीर विवाद में बदल गई, इसका एक मामला मंडी में सामने आया है। एक युवती ने मुजफ्फरनगर निवासी युवक समीर पर शादी का भरोसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने और पैसे व कीमती सामान लेने के आरोप लगाए हैं। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। आरोपी की तलाश में मंडी पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) भी बनाया गया है।
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पीड़िता ने उठाया गिरफ्तारी पर सवाल
पीड़िता का कहना है कि आरोपी का मोबाइल फोन बंद नहीं है। उसका दावा है कि आरोपी सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी कर रहा है और उसके साथ सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत हुई है। पीड़िता ने मीडिया से बातचीत में सवाल उठाया कि यदि आरोपी मोबाइल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है तो पुलिस अभी तक उसे पकड़ क्यों नहीं पाई है। उसने पुलिस की कार्रवाई में देरी का आरोप लगाते हुए जल्द गिरफ्तारी की मांग की। हालांकि आरोपी के मोबाइल की मौजूदा स्थिति, उसकी लोकेशन अथवा सोशल मीडिया गतिविधि के संबंध में लगाए गए दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इन पहलुओं की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी।
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जनवरी में सोशल मीडिया से हुई पहचान
पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, युवती की आरोपी से पहचान जनवरी में सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी। बातचीत आगे बढ़ने के बाद दोनों के बीच नजदीकी बढ़ी। युवती का आरोप है कि आरोपी ने उससे शादी करने का भरोसा दिया। इसी भरोसे के आधार पर दोनों के बीच संबंध बने। शिकायत में युवती ने आरोप लगाया है कि मंडी और चंडीगढ़ में आरोपी ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।
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रुपये और गहने लेने का भी आरोप
शिकायत में युवती ने आरोपी पर 70 हजार रुपये लेने का आरोप लगाया है। इसके अलावा कीमती मोबाइल फोन, सोने की बालियां और अन्य आभूषण लेने की बात भी कही गई है। युवती के अनुसार, आरोपी उसे अपने परिवार के सदस्यों से भी मिलवा चुका था। इसी वजह से उसे उम्मीद थी कि दोनों की शादी हो जाएगी। लेकिन बाद में जब उसने शादी की बात को लेकर दबाव बनाया तो आरोप है कि आरोपी और उसके परिवार की ओर से अलग-अलग कारण बताकर बात को टाला जाने लगा।

पुलिस के लिए चुनौती बनी गिरफ्तारी
आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण अब यह मामला पुलिस के लिए भी चुनौती बन गया है। पुलिस की एक टीम संभावित ठिकानों पर तलाश कर रही है, जबकि एसआईटी मामले से जुड़े तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों को खंगाल रही है। पीड़िता लगातार आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। उसका कहना है कि उसे न्याय तभी मिलेगा जब पुलिस आरोपी को पकड़कर मामले की पूरी जांच आगे बढ़ाएगी।

एसपी बोले- शिकायत मिलते ही शुरू की कार्रवाई
एसपी मंडी विनोद कुमार ने कहा कि पुलिस को शिकायत मिलने के बाद तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। उन्होंने बताया कि आरोपी की तलाश की जा रही है और मामले में कानून के अनुसार जांच आगे बढ़ाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। युवती की ओर से लगाए गए दुष्कर्म और ठगी के आरोपों की जांच जारी है। आरोपी या उसके परिवार की ओर से इन आरोपों पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इसलिए मामले की अंतिम स्थिति पुलिस जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही स्पष्ट होगी।
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