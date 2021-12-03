फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Illegal liquor is reaching the district via the Kiratpur-Manali four-lane highway.

Mandi News: किरतपुर-मनाली फोरलेन से जिले में पहुंच रही अवैध शराब

Thu, 05 Nov 2026 12:45 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 12:45 AM IST
विज्ञापन
Illegal liquor is reaching the district via the Kiratpur-Manali four-lane highway.
जुलाई से अब तक शराब की चार बड़ी खेप पकड़ी
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। जिले में शराब की अवैध तस्करी का नेटवर्क सक्रिय है। किरतपुर-मनाली फोरलेन के रास्ते मंडी-कुल्लू जिले में शराब की खेप पहुंचाई जा रही है। नियमित अंतराल के बाद पुलिस के हाथ शराब की बड़ी खेप लग रही है। जुलाई से नवंबर के बीच पुलिस ने चार अलग-अलग कार्रवाइयों में 903 पेटी शराब और बीयर पकड़ी है।
नाचन के धनोटू में बीती रात नौलखा फ्लाईओवर के पास पिकअप से बरामद बीयर की खेप भी शामिल है। 16 जुलाई को सदर पुलिस ने फोरलेन टनल के पास 519 पेटी बीयर जब्त की थी। इसमें 161 किंगफिशर और 358 टुबॉर्ग की पेटियां शामिल थीं। कुल 6228 बोतलें बरामद की गईं। अक्तूबर में शालानाला टनल के पास ट्रक से 139 पेटी ओल्ड मोंक रम मिली।
विज्ञापन

घराण लिंक रोड पर बोलेरो मैक्स से 60 पेटी टुबॉर्ग बीयर पकड़ी गई। दोनों मामलों में चालकों के पास परिवहन परमिट नहीं था। गत दिवस 3 नवंबर को धनोटू पुलिस ने नौलखा फ्लाईओवर के पास पिकअप से बीयर की खेप पकड़ी। पधर पुलिस ने बल्ह-डायना पार्क मार्ग पर 83 पेटी शराब बरामद की। इसमें 65 बीयर, 13 रॉयल स्टैग और पांच ऊना नंबर-1 देसी शराब शामिल थी। पुलिस अधीक्षक मंडी विनोद कुमार ने बताया कि फोरलेन पर पुलिस का पहरा सख्त है। शराब सहित अन्य नशे की तस्करी करने वालों के खिलाफ पुलिस का सख्त रुख रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed