Mandi News: बल्ह घाटी के कंसा में की डंपिंग साइट की निशानदेही

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निशानदेही का उद्देश्य यह पता लगाना रहा कि डंपिंग साइट में नगर परिषद की कितनी भूमि है और कितनी सरकारी जमीन है। साथ ही यह भी जांच की गई कि कहीं निजी भूमि तो डंपिंग साइट में शामिल नहीं है। इस दौरान आवश्यक बिंदुओं को भी चिन्हित किया गया।डंपिंग साइट के विरोध में स्थानीय लोग लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। सोमवार को आंदोलन स्थल पर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संजय धीमान ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि डंपिंग साइट हटाने की मांग जायज है। बल्ह की एसडीएम स्मृतिका नेगी ने बताया कि डंपिंग साइट पर कुछ जरूरी बिंदुओं को फिलहाल चिह्नित कर लिया गया है। बरसात के कारण अभी पूरी तरह से सही निशानदेही करना संभव नहीं है। बारिश समाप्त होने के बाद डंपिंग साइट की भूमि की सही ढंग से निशानदेही करवाई जाएगी।