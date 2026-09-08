Mandi News: बल्ह घाटी के कंसा में की डंपिंग साइट की निशानदेही
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 03:51 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 03:51 AM IST
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बग्गी (मंडी)। बल्ह घाटी के कंसा में नगर परिषद नेरचौक की डंपिंग साइट को हटाने की स्थानीय लोगों और ग्राम पंचायत स्याह की मांग के बाद सोमवार को प्रशासन और नगर परिषद की ओर से साइट की निशानदेही करवाई गई। राजस्व विभाग के पटवारी और कानूनगो के साथ नगर परिषद के कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे।
निशानदेही का उद्देश्य यह पता लगाना रहा कि डंपिंग साइट में नगर परिषद की कितनी भूमि है और कितनी सरकारी जमीन है। साथ ही यह भी जांच की गई कि कहीं निजी भूमि तो डंपिंग साइट में शामिल नहीं है। इस दौरान आवश्यक बिंदुओं को भी चिन्हित किया गया।
डंपिंग साइट के विरोध में स्थानीय लोग लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। सोमवार को आंदोलन स्थल पर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संजय धीमान ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि डंपिंग साइट हटाने की मांग जायज है। बल्ह की एसडीएम स्मृतिका नेगी ने बताया कि डंपिंग साइट पर कुछ जरूरी बिंदुओं को फिलहाल चिह्नित कर लिया गया है। बरसात के कारण अभी पूरी तरह से सही निशानदेही करना संभव नहीं है। बारिश समाप्त होने के बाद डंपिंग साइट की भूमि की सही ढंग से निशानदेही करवाई जाएगी।
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निशानदेही का उद्देश्य यह पता लगाना रहा कि डंपिंग साइट में नगर परिषद की कितनी भूमि है और कितनी सरकारी जमीन है। साथ ही यह भी जांच की गई कि कहीं निजी भूमि तो डंपिंग साइट में शामिल नहीं है। इस दौरान आवश्यक बिंदुओं को भी चिन्हित किया गया।
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डंपिंग साइट के विरोध में स्थानीय लोग लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। सोमवार को आंदोलन स्थल पर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संजय धीमान ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि डंपिंग साइट हटाने की मांग जायज है। बल्ह की एसडीएम स्मृतिका नेगी ने बताया कि डंपिंग साइट पर कुछ जरूरी बिंदुओं को फिलहाल चिह्नित कर लिया गया है। बरसात के कारण अभी पूरी तरह से सही निशानदेही करना संभव नहीं है। बारिश समाप्त होने के बाद डंपिंग साइट की भूमि की सही ढंग से निशानदेही करवाई जाएगी।
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