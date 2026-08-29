Mandi News: बगशाड के भौरा में मकान आग की भेंट चढ़ा, चार लाख का नुकसान

विज्ञापन



आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। सूचना मिलते ही प्रशासन ने प्रभावित परिवार को 10 हजार रुपये नकद, पांच कंबल और दो तिरपाल बतौर फौरी राहत प्रदान किए। एसडीएम करसोग अलीशा चौहान ने बताया कि राजस्व टीम नुकसान का आकलन कर रही है और परिवार को नियमानुसार हरसंभव सहायता दी जाएगी।

विज्ञापन

करसोग (मंडी)। बगशाड के भौरा में शनिवार को अचानक लगी भीषण आग से भीम सिंह पुत्र धनी राम का कच्चा स्लेटपोश मकान जलकर राख हो गया। आग से करीब चार लाख रुपये के नुकसान का अनुमान है। आग की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया और इसे फैलने से रोका।