फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   funny dance left the audience in splits.

Mandi News: ‘बॉयज फनी डांस’ ने दर्शकों को खूब गुदगुदाया

Thu, 22 Oct 2026 12:11 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:11 AM IST
विज्ञापन
funny dance left the audience in splits.
राजकीय वल्लभ महाविद्यालय मंडी परिसर में बीबीए विभाग की ओर से आयोजित दो दिवसीय वार्षिक उत्सव मैन
वल्लभ कॉलेज में मैनेजमेंट इकोज के पहले दिन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की धूम
विज्ञापन

विद्यार्थियों ने नृत्य और गायन से बांधा समां

संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। सपनों को उड़ान देने और नशे से दूर रहने के संदेश के बीच वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी में बीबीए विभाग के दो दिवसीय वार्षिक उत्सव ‘मैनेजमेंट इकोज’ का पहला दिन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के नाम रहा। विद्यार्थियों ने शास्त्रीय नृत्य, बॉलीवुड डांस, पंजाबी प्रस्तुतियों और पारंपरिक पहाड़ी नाटी के माध्यम से दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं, अर्चित बिष्ट, नितिन संतोषी और कबीर की प्रस्तुतियां कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहीं।
कार्यक्रम का आगाज शास्त्रीय नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति से हुआ। इसके बाद विद्यार्थियों ने विभिन्न नृत्य शैलियों और गायन के जरिये अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ‘बॉयज फनी डांस’ ने दर्शकों को खूब गुदगुदाया, जबकि पारंपरिक पहाड़ी नाटी ने हिमाचल की समृद्ध लोक संस्कृति की झलक पेश की। लोकधुनों की लय पर थिरकते विद्यार्थियों ने पूरे माहौल को उत्साह और उमंग से भर दिया।
विज्ञापन

संगीत और मनोरंजन से सजी इस संध्या में अर्चित बिष्ट, नितिन संतोषी और कबीर की प्रस्तुतियों ने खूब तालियां बटोरीं। बीबीए विभाग की प्राध्यापिका डॉ. प्रवीण सोंखला के नेतृत्व में आयोजित इस उत्सव में प्राध्यापिका परिणिता और सपना ने सहयोग दिया। आयोजन ने विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के साथ नेतृत्व क्षमता, टीम भावना और प्रबंधन कौशल विकसित करने का अवसर भी प्रदान किया। प्राचार्य प्रो. संजीव कुमार ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करते हुए इससे दूर रहने का संदेश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed