फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Civic reception for Governor Kavindra Gupta upon his arrival in Jogindernagar

Mandi News: राज्यपाल कविंद्र गुप्ता का जोगिंद्रनगर पहुंचने पर नागरिक अभिनंदन

Thu, 22 Oct 2026 12:23 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:23 AM IST
विज्ञापन
Civic reception for Governor Kavindra Gupta upon his arrival in Jogindernagar
मेहनतकश लोगों की धरती है जोगिंद्रनगर : कविंद्र गुप्ता
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
जोगिंद्रनगर (मंडी)। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा कि जोगिंद्रनगर मेहनतकश लोगों की धरती है। बुधवार को दूसरी बार जोगिंद्रनगर पहुंचे राज्यपाल का स्थानीय लोगों ने नागरिक अभिनंदन किया। उनके शहर पहुंचने पर लोगों ने फूलों के गुलदस्ते भेंट कर स्वागत किया। राज्यपाल के अचानक जोगिंद्रनगर पहुंचने की सूचना मिलते ही उनसे मिलने के लिए स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला।
राज्यपाल के स्वागत की अगुवाई पूर्व मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर की पुत्रवधू एवं जिला भाजपा संगठन की सदस्य मेघना ठाकुर, रोटेरियन अजय ठाकुर, रामलाल वालिया और पूर्व जिला परिषद सदस्य ममता भाटिया ने की। नागरिक अभिनंदन समारोह में विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, व्यापार मंडल के सदस्यों और स्थानीय कारोबारियों ने भी भाग लिया।
विज्ञापन

राज्यपाल का काफिला जिला कांगड़ा से मंडी की ओर सड़क मार्ग से गुजर रहा था। इस दौरान जोगिंद्रनगर के लक्ष्मी बाजार स्थित रोटरी क्लब कार्यालय के बाहर उनका स्वागत किया गया। इससे पहले मंडी-कांगड़ा सीमा के समीप घट्टा में जिला प्रशासन के अधिकारियों ने राज्यपाल का अभिनंदन किया। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन, एसडीएम मनीश चौधरी और पुलिस विभाग के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed