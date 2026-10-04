फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   four year old child attacked by stray dogs in jogindernagar mandi himachal

हिमाचल: मंडी में चार साल के मासूम को कुत्तों के झुंड ने घेरा, चीख सुनकर दौड़े लोग; बाल-बाल बची जान

Mon, 05 Oct 2026 06:00 AM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी।
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी। Published by: Ankesh Dogra Updated Mon, 05 Oct 2026 06:00 AM IST
सार

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंद्रनगर में रविवार दोपहर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। शहर के रामलीला मैदान में टहल रहे चार साल के मासूम को अचानक लावारिस कुत्तों के झुंड ने घेर लिया। कुत्ते बच्चे पर हमला करने के लिए झपट पड़े। बच्चे की चीख सुनकर वहां मौजूद लोगों ने मासूम की जान बचाई। पढ़ें पूरी खबर...

विज्ञापन
four year old child attacked by stray dogs in jogindernagar mandi himachal
मासूम पर कुत्तों का हमला। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जोगिंद्रनगर शहर के रामलीला मैदान में रविवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब लावारिस कुत्तों के झुंड ने चार साल के बच्चे को घेर लिया। बताया जा रहा है कि बच्चा मैदान में टहल रहा था। इसी दौरान अचानक कुत्तों का झुंड उसकी तरफ बढ़ा और उसे घेरकर हमलावर हो गया। कुत्तों को अपनी ओर झपटता देख बच्चा डर गया और चीखने लगा।

विज्ञापन


बच्चे की चीख सुनकर बचाव के लिए दौड़े लोग
मासूम की चीख सुनकर आसपास मौजूद लोग तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंचे। जिला परिषद सदस्य कुशाल भारद्वाज और स्थानीय निवासी गुरुशरण परमार ने भी बच्चे को कुत्तों से बचाने के लिए बीच-बचाव किया। हालांकि, इस दौरान कुत्तों ने उन पर भी झपटने का प्रयास किया। स्थिति को देखते हुए आसपास के अन्य लोग भी मौके पर पहुंच गए। कई लोगों के जुटने के बाद किसी तरह बच्चे को कुत्तों के झुंड से सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना में बच्चे को मामूली चोटें आई हैं। समय रहते लोगों के पहुंच जाने से बड़ा हादसा टल गया।

विज्ञापन

स्थानीय लोगों ने जताई नाराजगी
कुशाल भारद्वाज और गुरुशरण परमार ने कहा कि यदि समय रहते लोग मौके पर नहीं पहुंचते तो स्थिति गंभीर हो सकती थी। स्थानीय निवासी विनोद कुमार और कमल ने बताया कि क्षेत्र में लंबे समय से लावारिस कुत्तों की समस्या बनी हुई है। उनका कहना है कि कुत्तों के हमलों से लोग परेशान हैं और इस समस्या के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की जरूरत है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और नगर परिषद से मांग की है कि ऐसे स्थानों पर लावारिस कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए नियमों के तहत प्रभावी कार्रवाई की जाए, ताकि बच्चों और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

नगर परिषद ने कार्रवाई के निर्देश दिए
नगर परिषद जोगिंद्रनगर के कार्यकारी अधिकारी एवं एसडीएम मनीश चौधरी ने कहा कि लावारिस कुत्तों की समस्या को लेकर नियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। रामलीला मैदान जैसी सार्वजनिक जगहों पर बच्चों और परिवारों की आवाजाही को देखते हुए स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन से जल्द ठोस कदम उठाने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed