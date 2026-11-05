Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Fire department on guard in Jogindernagar during Diwali; team to remain on 24-hour alert

Mandi News: दीपावली पर जोगिंद्रनगर में दमकल विभाग का पहरा, 24 घंटे अलर्ट रहेगी टीम

Thu, 05 Nov 2026 04:50 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 04:50 PM IST
विज्ञापन
Fire department on guard in Jogindernagar during Diwali; team to remain on 24-hour alert
रामलीला मैदान के पटाखा बाजार में तैनात रहेगा फायर टेंडर
विज्ञापन

छह फायर हाइड्रेंट में रहेगी पानी की उपलब्धता
संवाद न्यूज एजेंसी
जोगिंद्रनगर (मंडी)। दीपावली पर आग की घटनाओं को रोकने के लिए जोगिंद्रनगर में दमकल विभाग, पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। त्योहार के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए दमकल विभाग की टीम 24 घंटे अलर्ट पर रहेगी। रामलीला मैदान में सात और आठ नवंबर को सजने वाले पटाखा बाजार में भी एक फायर टेंडर तैनात रहेगा। शहर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में निगरानी और गश्त बढ़ा दी गई है।
दमकल विभाग ने दीपावली और अगले दिन कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। कार्यालय में 24 घंटे कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। वहीं, तंग गलियों में आग बुझाने के लिए क्यूआरवी वाहन और विशेष अग्निशमन उपकरण तैयार रखे गए हैं, जहां बड़ी दमकल गाड़ियां नहीं पहुंच सकतीं। शहर के छह फायर हाइड्रेंट में लगातार पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जलशक्ति विभाग ने भी अतिरिक्त कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। दमकल विभाग के प्रभारी वंशी लाल ने बताया कि शहर में निगरानी बढ़ा दी गई है और कर्मचारी हर समय आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहेंगे।
विज्ञापन

बॉक्स
आग से झुलसे लोगों को मिलेगा तुरंत उपचार
रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं एसडीएम मनीष चौधरी ने बताया कि आग से झुलसे लोगों को उपचार देने के लिए चिकित्सकों की विशेष टीम उपलब्ध रहेगी। उन्होंने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर सावधानी से पटाखे चलाने की अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed