Mandi News: सुंदरनगर ब्लॉक में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का विस्तार

डैहर (मंडी)। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ने सुंदरनगर ब्लॉक में संगठन का विस्तार करते हुए विभिन्न पदों पर पदाधिकारियों की नियुक्तियों को मंजूरी प्रदान की है। संगठन की हिमाचल प्रदेश प्रभारी एवं राष्ट्रीय सचिव गोपा धपोला ने ब्लॉक अध्यक्ष ओम प्रकाश के प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रदेश अध्यक्ष सचिन मिरूपा की ओर से जारी सूची के अनुसार सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।संगठन में पांच जोन अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इनमें सुंदरनगर अर्बन जोन से सोम कुमार, डैहर से सत्य प्रकाश शर्मा, निहरी से भागी रथ, खिलड़ा से पवन कुमार और सलापड़ से मनोहर लाल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा 12 उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इनमें अनिल कुमार, राम किशन, नीलम, सोनिया शर्मा, रमेश कुमार, यादविंदर शर्मा, चमेली देवी, भानु प्रकाश शर्मा, कांता देवी, सीता राम बंसल, रामा देवी और लाल सिंह मेहता शामिल हैं। महासचिव पद पर भी 12 कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। इनमें भीम सिंह सांख्यान, ओम प्रकाश चंदेल, अयूब खान, करम चंद, बाबू राम, हेत राम, सरस्वती देवी, चुनी लाल, विकास, राज कुमार शर्मा, पंडित रिंकू शर्मा और नरेश कुमार शामिल हैं। सचिव पद पर तोशिक कुमार, धनी राम, दिला राम, हेम लता, अजमेर खान, करम चंद, गंगा राम, देविंदर ठाकुर, हंस राज, सुनीता देवी, दुनी चंद, मुंशी राम और विनोद कुमार पेहवाल को नियुक्त किया गया है। सदस्य पद पर शंकर दास, कपिल ठाकुर, चेत राम, हंस राज, विक्रम सिंह, अनिता देवी, सोनू, लोक नाथ, भूपेंद्र सिंह, बिरबल, रामेश्वर कुमार, घनश्याम लाल, लाल सिंह और रमेश कुमार शर्मा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही विजय कुमार को ब्लॉक मीडिया प्रभारी और हेमंत कुमार को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संगठन ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों से संगठन को मजबूत करने और सक्रियता के साथ कार्य करने की अपेक्षा जताई है।