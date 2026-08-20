Mandi News: संवेदनशील पंचायतों में नशा रोकथाम की कवायद परखी

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अधिकारियों ने दोनों पंचायतों में जनजागरूकता के प्रयासों का लिया जायजासंवाद न्यूज एजेंसीडैहर (मंडी)। सुंदरनगर उपमंडल की अति संवेदनशील पंचायतों कांगू और सलापड़ में वीरवार को नशा निवारण समितियों की विशेष बैठकें हुईं। अधिकारियों ने दोनों पंचायतों का फील्ड विजिट कर नशे की रोकथाम और जनजागरूकता के प्रयासों का जायजा लिया।एसडीएम सुंदरनगर अमर नेगी के निर्देश पर हुई बैठकों में विभिन्न विभागों के अधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि, समिति सदस्य और स्थानीय लोग शामिल हुए। अधिकारियों ने संवेदनशील स्थानों और स्थानीय समस्याओं की जानकारी लेकर विभागों व पंचायतों के बेहतर समन्वय पर जोर दिया। इस दौरान लोगों को नशामुक्त समाज के निर्माण की शपथ भी दिलाई गई।एसडीएम अमर नेगी ने कहा कि नशामुक्त समाज के लिए प्रशासन, विभागों, पंचायत प्रतिनिधियों और आम लोगों को मिलकर काम करना होगा। युवाओं को सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ने और जागरूकता अभियान जारी रखने पर भी जोर दिया।