Mandi News: चेलंग में दरकती पहाड़ी का किया ड्रोन सर्वे
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:51 PM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:51 PM IST
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मलबे का खतरा टला, स्थिति सामान्य
पहाड़ी की हर गतिविधि को बारीकी से जांचा
संवाद न्यूज एजेंसी
पधर (मंडी)। चौहार घाटी के चेलंग गांव में दरक रही पहाड़ी और उससे उत्पन्न खतरे को देखते हुए उपमंडल प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। सुरक्षा व्यवस्था का आकलन करने के लिए प्रशासन की विशेष टीम ने चेलंग की पहाड़ी का ड्रोन के माध्यम से विस्तृत सर्वे किया। इस दौरान टिक्कन के तहसीलदार प्यार चंद और कानूनगो विशेष रूप से मौके पर मौजूद रहे।
मंगलवार को सर्वेक्षण के दौरान अधिकारियों ने ड्रोन तकनीक की मदद से पहाड़ी की हर गतिविधि को बारीकी से जांचा। इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना था कि आगामी दिनों में होने वाली बारिश से पहाड़ी को और नुकसान पहुंचेगा या नहीं। निरीक्षण के बाद पाया गया कि पहाड़ी का जो हिस्सा कमजोर था और जिससे मलबा गिर रहा था, वह अब पूरी तरह नीचे आ चुका है। वर्तमान में पहाड़ी से गांव की दूरी लगभग 500 मीटर है, जिससे फिलहाल किसी बड़े खतरे की संभावना नहीं है।
पधर के एसडीएम सुरजीत सिंह ने बताया कि ड्रोन सर्वे से स्पष्ट हुआ है कि स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि एहतियात के तौर पर जिन स्थानीय परिवारों ने सुरक्षित स्थानों पर पलायन किया था, प्रशासन उनसे लगातार संपर्क साध रहा है जिससे उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा सके।
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पहाड़ी की हर गतिविधि को बारीकी से जांचा
संवाद न्यूज एजेंसी
पधर (मंडी)। चौहार घाटी के चेलंग गांव में दरक रही पहाड़ी और उससे उत्पन्न खतरे को देखते हुए उपमंडल प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। सुरक्षा व्यवस्था का आकलन करने के लिए प्रशासन की विशेष टीम ने चेलंग की पहाड़ी का ड्रोन के माध्यम से विस्तृत सर्वे किया। इस दौरान टिक्कन के तहसीलदार प्यार चंद और कानूनगो विशेष रूप से मौके पर मौजूद रहे।
मंगलवार को सर्वेक्षण के दौरान अधिकारियों ने ड्रोन तकनीक की मदद से पहाड़ी की हर गतिविधि को बारीकी से जांचा। इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना था कि आगामी दिनों में होने वाली बारिश से पहाड़ी को और नुकसान पहुंचेगा या नहीं। निरीक्षण के बाद पाया गया कि पहाड़ी का जो हिस्सा कमजोर था और जिससे मलबा गिर रहा था, वह अब पूरी तरह नीचे आ चुका है। वर्तमान में पहाड़ी से गांव की दूरी लगभग 500 मीटर है, जिससे फिलहाल किसी बड़े खतरे की संभावना नहीं है।
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पधर के एसडीएम सुरजीत सिंह ने बताया कि ड्रोन सर्वे से स्पष्ट हुआ है कि स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि एहतियात के तौर पर जिन स्थानीय परिवारों ने सुरक्षित स्थानों पर पलायन किया था, प्रशासन उनसे लगातार संपर्क साध रहा है जिससे उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा सके।
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