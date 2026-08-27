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Mandi News: निहरी से बलग तक जर्जर सड़क ने बढ़ाई किसानों की चिंता

Thu, 27 Aug 2026 11:35 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 11:35 PM IST
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Dilapidated road from Nihri to Balg adds to farmers' concerns.
सेब की कम फसल के बाद अब आलू और बीन को मंडी तक पहुंचाना बना चुनौती
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संवाद न्यूज एजेंसी
सुंदरनगर (मंडी)। निहरी से बलग तक करीब 10 किलोमीटर लंबी सड़क की बदहाली ने किसानों और बागवानों की चिंता बढ़ा दी है। सेब का कम फसल वाला सीजन समाप्त होने के बाद अब क्षेत्र में आलू और बीन की फसल तैयार है। ऐसे में किसानों के सामने उपज समय पर सब्जी मंडी तक पहुंचाने की चुनौती है। स्थानीय निवासी भीम, हंसराज और सुनीता ने बताया कि निहरी-बलग सड़क से बलग, बजिहन, दोघरी और सेरीकोठी पंचायतें जुड़ी हैं। इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग खेती और बागवानी पर निर्भर हैं। सेब के बाद आलू और बीन उनकी आय के प्रमुख साधन हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की खराब हालत के कारण वाहन चालक भी इस मार्ग पर आने से कतराते हैं। इससे किसानों को फसल मंडी तक पहुंचाने में परेशानी हो रही है। देरी होने पर उपज खराब होने और उचित दाम नहीं मिलने का डर बना हुआ है।
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लोगों के अनुसार, इस बार सेब की पैदावार पहले ही कम रही, जिससे बागवानों को नुकसान हुआ। अब आलू और बीन की अच्छी फसल से कुछ राहत की उम्मीद है, लेकिन सड़क की बदहाली परेशानी बढ़ा रही है। ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग से सड़क की जल्द मरम्मत की मांग की है।
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बीडीसी बैठक में उठेगा सड़क का मुद्दा
निहरी-बलग सड़क का मुद्दा आगामी बीडीसी बैठक में उठाया जाएगा। दुख की बात है कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारी सब्जियों के सीजन के महत्व को नहीं समझ रहे हैं। सड़क का करीब पांच किलोमीटर हिस्सा पांच साल के लिए ठेकेदार को सौंपा गया है, लेकिन इसके बावजूद अपेक्षित मरम्मत नहीं हो रही है। -देवेंद्र कुमार, उपाध्यक्ष, बीडीसी निहरी

सड़क पर सभी वाहन चल रहे
जिस ठेकेदार को सड़क का पांच किलोमीटर हिस्सा पांच साल के लिए हैंडओवर किया गया है, उसकी ओर से विशेष मरम्मत नहीं की गई है। हालांकि वर्तमान में सड़क एक-दो स्थानों पर खराब है, लेकिन इस पर हर तरह के वाहन चल रहे हैं। -साहिल वर्मा, सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग निहरी
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