हिमाचल में सड़क हादसा: मंडी की डियोड टनल नंबर-9 में तेज रफ्तार कार रेलिंग से टकराई, चार घायल; चालक पर केस दर्ज

मंडी जिले के पंडोह के समीप डियोड टनल नंबर-9 में रविवार तड़के एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर टनल की रेलिंग से जा टकराई। हादसा इतना जोरदार था कि कार क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना में कार सवार चार लोग घायल हो गए। हादसे के बाद सभी घायलों को 108 एंबुलेंस की मदद से उपचार के लिए जोनल अस्पताल मंडी पहुंचाया गया। फिलहाल चारों का अस्पताल में उपचार चल रहा है।

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पुलिस के अनुसार, 27 सितंबर 2026 को रात करीब 2:05 बजे एनएचएआई के थलौट स्थित नियंत्रण कक्ष से पुलिस चौकी पंडोह को डियोड टनल नंबर-9 में सड़क हादसे की सूचना मिली। सूचना मिलते ही उप निरीक्षक अशोक कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वहां सफेद रंग की होंडा सिटी कार नंबर HP-68B-0330 क्षतिग्रस्त हालत में मिली। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कार तेज रफ्तार में थी। टनल के भीतर चालक कार पर नियंत्रण नहीं रख पाया और वाहन सीधे रेलिंग से जा टकराया।हादसे में कार चालक दीपक शर्मा (40), पुत्र स्वर्गीय कृष्ण कुमार शर्मा, निवासी वार्ड नंबर-6 घुघर, डाकघर बिंद्राबन, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा घायल हुए हैं। उनके अलावा कार सवार मोहन सिंह, सनी और संजय शर्मा भी घायल हुए हैं। चारों को उपचार के लिए जोनल अस्पताल मंडी ले जाया गया। पुलिस टीम ने अस्पताल पहुंचकर घायलों के बयान दर्ज किए और उनके उपचार से संबंधित जानकारी भी जुटाई।