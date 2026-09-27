Mandi News: सीएम से उठाई बीज पर 50 प्रतिशत सब्सिडी की मांग

हिमाचल किसान यूनियन ने मुख्यमंत्री को सौंपा मांगपत्रनेरचौक नगर परिषद से डढ़ौर को बाहर करने का मामला भी उठायासंवाद न्यूज एजेंसीमंडी। मुख्यमंत्री के बल्ह क्षेत्र दौरे के दौरान हिमाचल किसान यूनियन ने प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सीता राम वर्मा की अध्यक्षता में किसानों की विभिन्न समस्याएं और मांगें उनके समक्ष रखीं। यूनियन ने धान के आधार एवं प्रमाणित बीज का खरीद मूल्य 20 प्रतिशत बढ़ाने तथा किसानों के एक लाख रुपये तक के केसीसी ऋण माफ करने की मांग की। यूनियन ने कृषि विक्रय केंद्रों पर सब्जी, बरसीम, मक्खन घास व राई घास के बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने और 50 प्रतिशत सब्सिडी देने तथा आगामी रबी सीजन में प्रगतिशील किसानों को 542 उन्नत किस्म का गेहूं बीज उपलब्ध करवाने का आग्रह किया।इसके अलावा बल्ह के डढ़ौर वार्ड को नगर परिषद नेरचौक से बाहर करने, क्षेत्र में टमाटर आधारित फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने, सोयरा पंचायत के क्रेहरी नाले को सुकेती खड्ड में मिलाने, शहरी क्षेत्रों में प्राकृतिक अनाजों के बीज भंडार खोलने और कृषि विस्तार अधिकारियों के रिक्त पद भरने की मांग उठाई गई। लावारिस पशुओं की समस्या को देखते हुए बल्ह उपमंडल में गो-अभयारण्य स्थापित करने की मांग भी रखी गई। डॉ. वर्मा ने बताया कि केंद्रीय जेल के समीप और मुंडापर में इसके लिए सरकारी भूमि उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने न्यायोचित मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस अवसर पर राज्य कोषाध्यक्ष कृष्ण चौधरी, सह सचिव रामकृष्ण, जिला उपप्रधान चेतराम शर्मा, सचिव दुनीचंद शर्मा, पूर्व प्रधान भूप सिंह और बल्ह प्रधान देव राज सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।