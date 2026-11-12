Mandi News: अश्वगंधा-तुलसी की खेती से बढ़ेगी आय, कार्यशाला में दिए खेती के टिप्स

जोगिंद्रनगर (मंडी)। हिमाचल को हर्बल राज्य बनाने की दिशा में जोगिंद्रनगर के किसान औषधीय पौधों की खेती अपना रहे हैं। जंगली जानवरों के आतंक और कम मुनाफे से परेशान किसानों के लिए अश्वगंधा, तुलसी, एलोवेरा, गिलोय, ब्राह्मी और शतावरी जैसी फसलें बेहतर विकल्प बन रही हैं।कार्यशाला में एसडीएम मनीष चौधरी ने बताया कि आयुर्वेदिक कंपनियां किसानों से सीधे अनुबंध कर रही हैं, जिससे बाजार की चिंता खत्म हो रही है। सरकार बीज, पौधे, प्रशिक्षण और सब्सिडी भी उपलब्ध करवा रही है। आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र के प्रभारी डॉ. उज्जवल शर्मा ने कहा कि औषधीय पौधों की बढ़ती मांग से किसानों को अच्छी आमदनी हो रही है। विशेषज्ञों ने क्लस्टर बनाकर सामूहिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। यह पहल युवाओं को गांवों में ही स्वरोजगार के अवसर दे रही है। कार्यशाला में चौंतड़ा और पधर ब्लॉक के किसानों को पैकिंग व बिक्री का प्रशिक्षण भी दिया गया।