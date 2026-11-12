Mandi News: तीन साल से बस सेवा ठप, ग्रामीणों ने दी धरने की चेतावनी

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संवाद न्यूज एजेंसीसरकाघाट (मंडी)। सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के भल्याणा-तालंगरा-रसेहड़-हवाणी सड़क मार्ग पर पिछले तीन साल से बस सेवा बंद होने के कारण ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगस्त 2023 में भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हुई सड़क को लोक निर्माण विभाग अब तक बसों की आवाजाही के योग्य नहीं बना पाया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सड़क की मरम्मत कर बस सेवा बहाल नहीं की गई तो वे विभाग के खिलाफ धरना-प्रदर्शन करेंगे। ग्रामीणों के अनुसार वर्ष 2019 में निर्मित इस सड़क पर जुलाई 2023 तक नियमित रूप से बस सेवा चलती थी। अगस्त 2023 में भारी बारिश के कारण सड़क और डंगे क्षतिग्रस्त हो गए, जिसके बाद बसों की आवाजाही बंद कर दी गई। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग ने अब तक क्षतिग्रस्त डंगों का उचित निर्माण नहीं करवाया है। समय-समय पर मशीनरी भेजकर छोटे-मोटे अवरोध तो हटा दिए जाते हैं, लेकिन सड़क को बड़े वाहनों की आवाजाही के योग्य नहीं बनाया गया है। ऐसे में छोटे वाहन चालकों और दोपहिया वाहन चालकों को भी जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है।मसेरन और बाग पंचायतों के उपप्रधान विपिन नेगी व शशिपाल के अलावा ज्ञान चंद ठाकुर, प्रेम सिंह, अमर सिंह, अच्छर सिंह, ओम चंद, मेघ सिंह, जीवानंद और प्रेम चंद ने विभाग से जल्द सड़क की मरम्मत करवाकर बस सेवा बहाल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सड़क के रखरखाव के लिए केंद्र सरकार से पर्याप्त धनराशि स्वीकृत होने के बावजूद मरम्मत कार्य में देरी समझ से परे है। बस सेवा बंद होने से स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और अन्य ग्रामीणों को आवागमन में काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं।उधर, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता भूपेंद्र नायक ने बताया कि सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता से सड़क की मौजूदा स्थिति की जानकारी ली जाएगी। इसके बाद आवश्यक मरम्मत करवाने के निर्देश दिए जाएंगे।