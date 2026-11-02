Mandi News: चेक बाउंस मामले में समय से पहले दायर शिकायत खारिज

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मंडी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंडी की अदालत ने चेक बाउंस मामले में श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड की शिकायत समय से पहले दायर होने के कारण खारिज कर दी। कंपनी ने सुनीता कुमारी को दिए 6.10 लाख रुपये के वाहन ऋण के भुगतान के लिए जारी चेक बाउंस होने पर शिकायत की थी। चेक 17 अक्तूबर 2022 को बाउंस हुआ और कंपनी ने 29 अक्तूबर को कानूनी नोटिस भेजकर 26 नवंबर को शिकायत दायर कर दी। अदालत ने कहा कि नोटिस की तामील के बाद 15 दिन का वैधानिक समय देना जरूरी था। शिकायत निर्धारित अवधि से पहले दाखिल की गई थी। संवाद