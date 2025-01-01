Mandi News: जन्माष्टमी पर कृष्णमयी हुई छोटी काशी, खूब लगे जयकारे
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:49 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:49 AM IST
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मंदिरों में गूंजे भजन-कीर्तन, आधी रात को हुआ श्रीकृष्ण जन्मोत्सव
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। छोटी काशी मंडी में जन्माष्टमी का पर्व उत्साह, उमंग और श्रद्धा के साथ मनाया गया। शहर के प्रमुख मंदिर देर रात तक कृष्ण भक्ति में डूबे रहे। मंदिरों को फूलों और रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया गया तथा आकर्षक झूले लगाए गए।
माधोराय मंदिर, एकादश रुद्र मंदिर, बाबा भूतनाथ, नीलकंठ महादेव, महामृत्युंजय, बालकरूपी, शीतला देवी, ताब्रमहादेव, अर्धनारीश्वर मंदिर और सनातन धर्म सभा में विशेष पूजा-अर्चना हुई। श्रद्धालुओं ने भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन कर सुख-समृद्धि की कामना की।
सनातन धर्म सभा की ओर से शहर में भगवान श्रीकृष्ण की भव्य झांकी निकाली गई। विभिन्न देवी-देवताओं के स्वरूपों से सजी झांकी का जगह-जगह श्रद्धालुओं ने स्वागत किया। इस दौरान श्रीकृष्ण के जयकारों से शहर गूंज उठा। रात 12 बजे श्रीकृष्ण जन्म के समय मंदिरों में घंटियां और जयकारे गूंजे। श्रद्धालुओं ने पूजन कर प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद देर रात तक भजन-कीर्तन चलता रहा और पूरी छोटी काशी कृष्ण भक्ति में सराबोर रही।
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विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। छोटी काशी मंडी में जन्माष्टमी का पर्व उत्साह, उमंग और श्रद्धा के साथ मनाया गया। शहर के प्रमुख मंदिर देर रात तक कृष्ण भक्ति में डूबे रहे। मंदिरों को फूलों और रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया गया तथा आकर्षक झूले लगाए गए।
माधोराय मंदिर, एकादश रुद्र मंदिर, बाबा भूतनाथ, नीलकंठ महादेव, महामृत्युंजय, बालकरूपी, शीतला देवी, ताब्रमहादेव, अर्धनारीश्वर मंदिर और सनातन धर्म सभा में विशेष पूजा-अर्चना हुई। श्रद्धालुओं ने भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन कर सुख-समृद्धि की कामना की।
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सनातन धर्म सभा की ओर से शहर में भगवान श्रीकृष्ण की भव्य झांकी निकाली गई। विभिन्न देवी-देवताओं के स्वरूपों से सजी झांकी का जगह-जगह श्रद्धालुओं ने स्वागत किया। इस दौरान श्रीकृष्ण के जयकारों से शहर गूंज उठा। रात 12 बजे श्रीकृष्ण जन्म के समय मंदिरों में घंटियां और जयकारे गूंजे। श्रद्धालुओं ने पूजन कर प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद देर रात तक भजन-कीर्तन चलता रहा और पूरी छोटी काशी कृष्ण भक्ति में सराबोर रही।
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