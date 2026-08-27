Mandi News: बाजारों में जमकर हुई राखी-मिठाई की खरीदारी

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भाई-भाभी, रेशम धागे, स्टोन और रुद्राक्ष की राखियां बनीं पहली पसंदचीनी महंगी होने के बावजूद पुरानी दरों पर ही बिकी मिठाईसंवाद न्यूज एजेंसीमंडी। बढ़ती महंगाई के बावजूद इस बार रक्षा बंधन पर खरीदारी को लेकर लोगों में उत्साह रहा। मंडी शहर के बाजारों में 10 से 200 रुपये तक की राखियां उपलब्ध रहीं। पर्व से एक दिन पहले वीरवार को राखी और मिठाई की दुकानों पर दिनभर भीड़ उमड़ी रही।सेरी मंच और इंदिरा मार्केट की छत पर नगर निगम की विशेष अनुमति से राखी के स्टाल लगाए गए हैं। यहां भाई-भाभी राखी, रेशम डोरी, स्टोन, एविल आई, मोती डोरी और विभिन्न डिजाइन की राखियां महिलाओं को पसंद आईं। पुरुष भी राखियां खरीदते नजर आए।चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद मिठाई विक्रेताओं ने दाम नहीं बढ़ाए। लोगों ने लड्डू, बर्फी, रसगुल्ले और गुलाब जामुन समेत अन्य मिठाइयों की जमकर खरीदारी की। बाजारों में दिनभर रौनक रही। लोगों और वाहनों की बढ़ी आवाजाही के कारण यातायात व्यवस्था संभालने में पुलिस को भी मशक्कत करनी पड़ी।बॉक्सदुकान में एक से 200 रुपये तक की राखियां उपलब्ध हैं। भाई-भाभी राखी, रेशम, स्टोन और जरकन वाली राखियां अधिक पसंद की जा रही हैं। इनकी कीमत 150 से 200 रुपये तक है। -तरुणदीप सिंह, कारोबारीबॉक्स30 से 50 रुपये तक की साधारण डोरी वाली रुद्राक्ष, मोती और गिल्ट डोरी वाली राखियां भी लोग पसंद कर रहे हैं। हर साल त्योहार के सीजन के अनुसार काम करते हैं। -राजेंद्र कुमार, कारोबारीचीनी की कीमतें बढ़ी हैं लेकिन मिठाइयों के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। विभिन्न प्रकार के लड्डू 220 से 240 रुपये किलो, गुलाब जामुन 260 रुपये और बर्फी 380 से 520 रुपये किलो की पुरानी दरों पर बेची जा रही है। -अशोक कुमार, मिठाई विक्रेता