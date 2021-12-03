Mandi News: वॉलीबाल में भराडू, कबड्डी में जोगिंद्रनगर बना विजेता
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:22 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:22 AM IST
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जोगिंद्रनगर (मंडी)। राजकीय मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाल जोगिंद्रनगर में आयोजित तीन दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता वीरवार को संपन्न हो गई। समापन समारोह में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष जीवन ठाकुर ने मुख्य अतिथि शिरकत की, जहां स्कूल के प्रधानाचार्य खजान सिंह ठाकुर व स्टाफ ने उनका स्वागत किया। इस प्रतियोगिता में क्षेत्र के 33 स्कूलों से आए 490 छात्र खिलाड़ियों ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा और उत्कृष्ट खेल भावना का प्रदर्शन किया। वॉलीबाल प्रतियोगिता में भराडू स्कूल विजेता रहा, जबकि कबड्डी का खिताब मेजबान जोगिंद्रनगर स्कूल ने अपने नाम किया। खो-खो में हराबाग स्कूल और बैडमिंटन में चौंतड़ा स्कूल की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया। समारोह के अंत में मुख्य अतिथि ने सभी विजेता एवं उपविजेता टीमों को ट्रॉफी और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। संवाद
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