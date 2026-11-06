Mandi News: राष्ट्रीय मीडिया सह-प्रभारी बनने पर अतुल ठाकुर का सरकाघाट में स्वागत

संवाद न्यूज एजेंसीसरकाघाट (मंडी)। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मीडिया सह-प्रभारी नियुक्त होने के बाद अतुल ठाकुर का सरकाघाट पहुंचने पर कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान विधायक दलीप ठाकुर सहित भाजपा पदाधिकारियों, विभिन्न मोर्चों के सदस्यों और युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला।कार्यकर्ताओं ने सरकाघाट पोस्ट ऑफिस से ढोल-नगाड़ों के साथ पदयात्रा निकालकर अतुल ठाकुर का फूल-मालाओं से अभिनंदन किया।विधायक दलीप ठाकुर ने उन्हें नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई देते हुए इसे सरकाघाट के लिए गर्व का विषय बताया। उन्होंने विश्वास जताया कि अतुल ठाकुर पूरी निष्ठा और समर्पण से संगठन की जिम्मेदारी निभाएंगे। वहीं, अतुल ठाकुर ने स्वागत और सम्मान के लिए आभार जताते हुए संगठन को मजबूत करने तथा सभी के विश्वास पर खरा उतरने का संकल्प लिया।