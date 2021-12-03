Mandi News: आंगनवाड़ी सहायिका के पद के लिए 21 अक्तूबर तक करें आवेदन
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 01:06 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 01:06 AM IST
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रिवालसर (मंडी)। बाल विकास परियोजना रिवालसर के तहत ग्राम पंचायत दुबल के आंगनबाड़ी केंद्र अलग में आंगनबाड़ी सहायिका का एक पद भरा जाएगा। इसके लिए पात्र महिला अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बाल विकास परियोजना अधिकारी रिवालसर वंदना शर्मा ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी सादे कागज पर आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियों के साथ 21 अक्तूबर तक बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय रिवालसर में आवेदन जमा करवा सकती हैं। पद के लिए साक्षात्कार 27 अक्तूबर को सुबह 11 बजे एसडीएम कार्यालय कोटली में होगा। आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थी की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पद से संबंधित अधिक जानकारी के लिए 01905-240325 पर संपर्क किया जा सकता है। अभ्यर्थी संबंधित पर्यवेक्षक या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से भी जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। संवाद
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