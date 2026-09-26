फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   National workshop for physics teachers begins at NIT.

Mandi News: एनआईटी में भौतिकी शिक्षकों की राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू

Sat, 26 Sep 2026 06:15 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 06:15 AM IST
विज्ञापन
National workshop for physics teachers begins at NIT.
हमीरपुर। एनआईटी हमीरपुर के फिजिक्स एवं फोटोनिक्स साइंस विभाग और इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स रीजनल काउंसिल-23 के नेशनल अन्वेषिका नेटवर्क ऑफ इंडिया की ओर से भौतिकी शिक्षकों की क्षमता निर्माण पर चार दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू हुई।
विज्ञापन

कार्यशाला का उद्घाटन गत दिवस शाम को एनआईटी हमीरपुर के मिनी ऑडिटोरियम में हुआ। कार्यक्रम में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित एवं आईआईटी कानपुर के पूर्व प्रो. एचसी वर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्य अतिथि एनआईटी हमीरपुर के निदेशक प्रो. हीरालाल मुरलीधर सूर्यवंशी ने कहा कि ऐसी कार्यशालाएं प्रयोगों के माध्यम से भौतिकी को समझने का प्रभावी मंच प्रदान करती हैं।
विज्ञापन

फिजिक्स एवं फोटोनिक्स साइंस विभाग के प्रमुख डॉ. सुभाष चंद ने विभाग में संचालित बीटेक इंजीनियरिंग फिजिक्स, एमएससी फिजिक्स और पीएचडी कार्यक्रमों की जानकारी दी। प्रो. एचसी वर्मा ने शिक्षा और पर्यावरण के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि छोटे लक्ष्यों के लिए नैतिकता से समझौता नहीं करना चाहिए। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed