Mandi News: आंगनबाड़ी सहायिका के लिए मांगे आवेदन
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 04:55 AM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 04:55 AM IST
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पधर (मंडी)। बाल विकास परियोजना अधिकारी द्रंग के अंतर्गत ग्राम पंचायत कुन्नू के साहल आंगनबाड़ी केंद्र में सहायिका का रिक्त पद भरा जाना है। सीडीपीओ द्रंग कुंदन हाजिरी ने बताया कि इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी 17 अक्तूबर शाम 5 बजे तक सादे कागज पर आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियों सहित अपना आवेदन बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में जमा करवा सकती हैं। आवेदकों के प्रमाण पत्रों की स्क्रीनिंग 23 अक्तूबर को प्रातः 10 बजे आयोजित होगी। इसमें अभ्यर्थियों को अपने मूल दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। संवाद
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