Mandi News: छत के पानी को सीवरेज में डाला तो होगी कार्रवाई

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निरीक्षण के बाद मिलेगा सुधार का एक मौका, सुधार न करने पर नियमानुसार होगी सख्त कार्रवाईसंवाद न्यूज एजेंसीमंडी। मंडी शहर में बढ़ती सीवरेज ओवरफ्लो और चैंबर लीकेज की समस्या पर नगर निगम ने सख्ती की तैयारी की है। कई घरों में छतों से बारिश का पानी सीधे सीवरेज पाइपों में डाले जाने से भारी बारिश के दौरान सीवरेज लाइनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे चैंबर ओवरफ्लो होने लगते हैं।व्यवस्था सुधारने के लिए निगम के कनिष्ठ अभियंता अपने-अपने वार्डों का नियमित निरीक्षण कर घर-घर सीवरेज कनेक्शनों की जांच करेंगे। छत का पानी सीवरेज लाइन में पाए जाने पर भवन मालिक को पहले चेतावनी देकर निकासी अलग करने का मौका दिया जाएगा। इसके बावजूद व्यवस्था दुरुस्त न करने पर नियमानुसार भारी जुर्माना लगाने से लेकर सीवरेज कनेक्शन काटने तक की कार्रवाई की जाएगीबॉक्सनिगम महापौर सुमन ठाकुर ने शहरवासियों से सीवरेज व्यवस्था के रखरखाव में सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि छतों के पानी को सीवरेज पाइप में डालने के बजाय वर्षा जल संचयन या अलग नालियों की ओर मोड़ा जाए, ताकि जलभराव और सीवरेज लीकेज की समस्या न हो।