Mandi News: अतिक्रमण करने वालों पर की कार्रवाई, 15 रेहड़ी-फड़ी के छाते जब्त

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संवाद न्यूज एजेंसीमंडी। त्योहारी सीजन के चलते मंडी शहर के रास्तों और फुटपाथों पर रेहड़ी-फड़ी लगाकर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने कड़ा रुख अपना लिया है। राहगीरों को आवाजाही में हो रही परेशानी और आम जनता की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए नगर निगम आयुक्त के निर्देशों पर वीरवार दोपहर को अधिकारियों व कर्मचारियों ने शहरभर में औचक कार्रवाई की। इस दौरान नियमों को ताक पर रखकर रास्ते घेरने वाले करीब 15 रेहड़ी-फड़ी धारकों के छाते जब्त किए गए।नगर निगम के सफाई निरीक्षक सतीश गुलेरिया ने बताया कि त्योहारी सीजन की भीड़भाड़ को नियंत्रित करने के लिए वीरवार को विशेष अभियान चलाया गया। इसके तहत पड्डल बस स्टैंड के बाहर, पड्डल मैदान के रास्तों व फुटपाथों, आईटीआई चौक व पुल, महामृत्युंजय चौक तथा शहर के मुख्य केंद्र इंदिरा मार्केट में निरीक्षण कर सामान को व्यवस्थित करवाया गया।उन्होंने दुकानदारों को चेताया कि नगर निगम आयुक्त के आदेशानुसार शहर में कहीं भी अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी कोई व्यक्ति इस तरह रास्ते घेरकर दुकानें सजाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।