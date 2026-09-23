Mandi News: नशा तस्करों की जानकारी देने पर मिलेगा इनाम

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युवाओं को नशे की बुरी आदतों से बचाने के लिए खेल गतिविधियों को बढ़ावा और हर वार्ड में खेल से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की भी योजना बनाई गई है। महिलाओं की अधिक सहभागिता दर्ज करवाने के लिए स्वयं सहायता समूह को शामिल किया गया है।मंगलवार को नगर परिषद जोगिंद्रनगर के उपाध्यक्ष प्यार चंद वालिया ने बताया कि नशा एक अभिशाप बनता जा रहा है। इस बुरी आदत से युवाओं को बचाने के लिए तैयार किए गए मास्टर प्लान के तहत नशा तस्करों की जानकारी देने पर इनामी राशि दी जाएगी। सहयोग देने वालों की जानकारी गुप्त रखी जाएगी। वार्ड सदस्य पूनम व अनिता ने बताया कि हर वार्ड में विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।नगर परिषद अध्यक्ष संतोष कुमारी ने कहा कि करीब छह हजार से अधिक आबादी के शहरी क्षेत्र के दो हजार से अधिक घरों में नशे के दुष्प्रभाव पर युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर वार्ड सदस्य अग्रिम पंक्ति में कार्य करेगा।नगर परिषद जोगिंद्रनगर को चिट्टा मुक्त बनाने के लिए पार्षदों के शुरू किए जन जागरूकता अभियान नशा तस्करों को दबोचने के लिए संजीवनी का काम करेगा। हर वार्ड में नशे के दुष्प्रभावों पर लोगों को जागरूक करने के लिए पार्षदों को अग्रिम पंक्ति में कार्य करने का आह्वान किया गया।- मनीश चौधरी, एसडीएम एवं कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद जोगिंद्रनगर