Mandi News: बुजुर्गों के सम्मान और खुशहाली के लिए मंडी में सजेगा संगम

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राजयोग मेडिटेशन और जनजागरण के जरिये दिया जाएगा सम्मानपूर्ण जीवन जीने का संदेशसंवाद न्यूज एजेंसीमंडी। बुजुर्गों के सम्मान, स्वाभिमान और खुशहाल जीवन को समर्पित ब्रह्माकुमारीज की ओर से हिमाचल प्रदेश में विशेष संगम अभियान चलाया जा रहा है। सामाजिक सेवा प्रभाग के तत्वावधान में 9 से 28 नवंबर तक आयोजित होने वाले इस अभियान के तहत मंडी में 12 नवंबर को जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम पूर्वाह्न 11 बजे भ्यूली स्थित व्यास सदन में होगा।अभियान का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को समाज में उचित सम्मान और गरिमा दिलाने के साथ-साथ उनके आध्यात्मिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से परिवारों और समाज को बुजुर्गों के प्रति अपने दायित्वों का एहसास करवाते हुए उनके साथ प्रेमपूर्ण, संवेदनशील और सम्मानजनक व्यवहार अपनाने का संदेश दिया जाएगा।अभियान के तहत तीन प्रमुख गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इनमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष ‘संगम’ कार्यक्रम, जनजागरण अभियान और समाजसेवियों का सम्मान समारोह शामिल हैं। कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को राजयोग मेडिटेशन, सकारात्मक चिंतन, आत्मसम्मान और खुशहाल जीवन जीने के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन दिया जाएगा। इसके साथ ही समाज सेवा और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा।इस संबंध में राजयोगिनी बीके सुशीला, प्रमुख मंडी सर्किल ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक परिवार और समाज की अमूल्य धरोहर हैं। उनके अनुभव, संस्कार और जीवन की सीख नई पीढ़ी के लिए अनमोल हैं। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को केवल देखभाल ही नहीं, बल्कि प्रेम, अपनापन, सम्मान और भावनात्मक सहयोग की भी आवश्यकता होती है।