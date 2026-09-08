Mandi News: जिले में 29 सड़कें बंद, दो बिजली ट्रांसफार्मर ठप

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सबसे अधिक असर सराज क्षेत्र में है। यहां 23 सड़कें बंद हैं। इसके अलावा सुंदरनगर में एक, थलौट में दो और सरकाघाट में तीन सड़कें अवरुद्ध हैं। इनमें 28 ग्रामीण सड़कें और एक मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड शामिल है। राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग पर फिलहाल कोई सड़क बंद नहीं बताई गई है। विज्ञापन

भारी बारिश से बिजली आपूर्ति पर भी असर पड़ा है। सुबह जिले में 40 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर (डीटीआर) प्रभावित थे। शाम तक इनमें से अधिकांश को बहाल कर दिया गया और अब जोगिंदरनगर क्षेत्र के दो ट्रांसफार्मर ही प्रभावित हैं। राहत की बात यह है कि पेयजल आपूर्ति की किसी योजना के बाधित होने की सूचना नहीं है। डीसी अपूर्व देवगन ने बताया कि विभागीय टीमें बहाली कार्य में जुटी हुई हैं। सबसे अधिक असर सराज क्षेत्र में है। यहां 23 सड़कें बंद हैं। इसके अलावा सुंदरनगर में एक, थलौट में दो और सरकाघाट में तीन सड़कें अवरुद्ध हैं। इनमें 28 ग्रामीण सड़कें और एक मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड शामिल है। राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग पर फिलहाल कोई सड़क बंद नहीं बताई गई है।भारी बारिश से बिजली आपूर्ति पर भी असर पड़ा है। सुबह जिले में 40 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर (डीटीआर) प्रभावित थे। शाम तक इनमें से अधिकांश को बहाल कर दिया गया और अब जोगिंदरनगर क्षेत्र के दो ट्रांसफार्मर ही प्रभावित हैं। राहत की बात यह है कि पेयजल आपूर्ति की किसी योजना के बाधित होने की सूचना नहीं है। डीसी अपूर्व देवगन ने बताया कि विभागीय टीमें बहाली कार्य में जुटी हुई हैं।

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मंडी। बारिश के कारण जिले में प्रभावित सार्वजनिक सेवाओं में सोमवार शाम तक सुधार दर्ज किया गया है। जिला आपदा प्रबंधन एवं आपातकालीन संचालन केंद्र की ओर से शाम चार बजे जारी स्थिति रिपोर्ट के अनुसार जिले में अब 29 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। सुबह दस बजे तक यह संख्या 36 थी। यानी दिनभर में सात सड़कों को बहाल कर दिया गया।