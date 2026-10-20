फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   161 grams of charas (cannabis) seized from a bike rider in Padhar

Mandi News: पधर में बाइक चालक से 161 ग्राम चरस बरामद

Tue, 20 Oct 2026 06:53 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 06:53 PM IST
विज्ञापन
161 grams of charas (cannabis) seized from a bike rider in Padhar
पधर (मंडी)। टिक्कन पुलिस चौकी के जवानों ने नाके के दौरान बाइक सवार की तलाशी लेने पर 161 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस ने घटासणी बरोट मार्ग पर फियुनगलू के पास सोमवार रात को नाका लगा रखा था।
विज्ञापन

पुलिस ने मुख्य आरक्षी अशोक कुमार की अगुवाई में मार्ग पर नाका लगा रखा था। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने दो से तीन गाड़ियों के चेक किया। इस बीच टिक्कन की ओर से आ रही बाइक को चेकिंग के लिए रोका गया। बाइक सवार ने नाके से 20 फीट पीछे बाइक रोक दी। पुलिस को देख वह घबरा गया। उसने नाके को तोड़ने का प्रयास किया जिसमें कामयाबी नहीं मिल सकी। बाइक चालक ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक लिफाफा पैरापिट से नीचे फेंक दिया। पुलिस ने तलाश करने पर बाइक चालक की ओर से फेंका गया लिफाफा बरामद हो गया। तलाशी लेने पर उसमें चरस पाई गई। आरोपी की पहचान अशोक कुमार निवासी गांव त्रैम्बला डाकघर लौंगणी तहसील सरकाघाट के रूप में हुई है। आरोपी को मंडी कोर्ट से दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। उधर, एसपी विनोद कुमार ने बताया कि मामले में नियमानुसार जांच जारी है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed