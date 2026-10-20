Mandi News: वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारों से गूंजा पधर, महिला कांग्रेस ने फूंके पुतले

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीपधर (मंडी)। वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारों के बीच मंगलवार को पधर बाजार में महिला कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया। विजयदशमी के अवसर पर पधर चौक पर आयोजित धरने में कार्यकर्ताओं ने भाजपा विधायक हंस राज और भाजपा नेता दुष्यंत कुमार के पुतले जलाकर रोष जताया। प्रदर्शन का नेतृत्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मीना चंदेल ने किया।प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष तृप्ता कुमारी भी प्रदर्शन में शामिल हुईं। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए महिलाओं की सुरक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में भाजपा का रवैया सवालों के घेरे में है। उन्होंने कहा कि महिला कांग्रेस महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी।तृप्ता कुमारी ने विधायक हंस राज के इस्तीफे की मांग उठाते हुए कहा कि महिला कांग्रेस जल्द ही शिमला में बड़ा धरना-प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और राज्यपाल के समक्ष भी यह मुद्दा उठाया जाएगा। संगठन विधायक की सदस्यता रद्द करने की मांग करेगा। कहा कि महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों से जुड़े मामलों में जवाबदेही तय होनी चाहिए। प्रदर्शन में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मीना चंदेल सहित महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता मौजूद रहीं।