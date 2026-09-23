Mandi News: 150 लोगों ने की नारेबाजी, बड़े आंदोलन की दी चेतावनी
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 05:54 AM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 05:54 AM IST
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जोगिंद्रनगर (मंडी)। क्षेत्रीय सह सुविधा केंद्र (आरसीएफसी) बचाओ संघर्ष समिति का आंदोलन बुधवार को 35वें दिन में प्रवेश कर गया। रामलीला मैदान में चल रही क्रमिक भूख-हड़ताल के दौरान करीब 150 लोगों ने केंद्रीय आयुष विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर रोष जताया। समिति ने अब बड़े धरने-प्रदर्शन के साथ हाईवे जाम की तैयारी भी शुरू कर दी है।
संघर्ष समिति के अध्यक्ष गुरु शरण परमार और महासचिव अजय ठाकुर ने कहा कि आंदोलन के दौरान शहर में तीन आक्रोश रैलियां निकाली जा चुकी हैं, लेकिन केंद्रीय आयुष विभाग ने मांगों को अनसुना किया है। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह से पूरे उपमंडल में धरने-प्रदर्शन किए जाएंगे।
समिति ने जोगिंद्रनगर, चौंतड़ा, मकरीड़ी, मच्छयाल और लडभड़ोल क्षेत्रों को चार जोन में बांटकर आक्रोश रैलियां निकालने का निर्णय लिया है। आंदोलन में एक्स सर्विसमैन लीग जोगिंद्रनगर, भड़ोल, रोटरी क्लब, व्यापार मंडल, हिमाचल किसान सभा, विद्युत बोर्ड पेंशनर संघ, पेंशनर शिक्षक, जोगिंद्रनगर विकास मंच, भाजपा, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, नगर परिषद जोगिंद्रनगर समेत जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान, उपप्रधान और वार्ड सदस्य भी शामिल होंगे।
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क्रमिक अनशन के 35वें दिन सेवानिवृत्त तहसीलदार रतन चंद ठाकुर, शुभ राय धरवाल, दूनी चंद राणा और किशन चंद अनशन पर बैठे। इस दौरान कुशाल भारद्वाज, अजय ठाकुर, ज्ञान चंद ठाकुर, पान सिंह ठाकुर, राजेंद्र कुमार, संजय कुमार, भूपेंद्र ठाकुर, कर्म चंद, बलदेव कुमार, बेली सिंह, तारा चंद, लीला देवी, सरला देवी, सोहन सिंह, राजेंद्र ठाकुर और मनु महेंद्र आदि मौजूद रहे।
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संघर्ष समिति के अध्यक्ष गुरु शरण परमार और महासचिव अजय ठाकुर ने कहा कि आंदोलन के दौरान शहर में तीन आक्रोश रैलियां निकाली जा चुकी हैं, लेकिन केंद्रीय आयुष विभाग ने मांगों को अनसुना किया है। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह से पूरे उपमंडल में धरने-प्रदर्शन किए जाएंगे।
विज्ञापन
समिति ने जोगिंद्रनगर, चौंतड़ा, मकरीड़ी, मच्छयाल और लडभड़ोल क्षेत्रों को चार जोन में बांटकर आक्रोश रैलियां निकालने का निर्णय लिया है। आंदोलन में एक्स सर्विसमैन लीग जोगिंद्रनगर, भड़ोल, रोटरी क्लब, व्यापार मंडल, हिमाचल किसान सभा, विद्युत बोर्ड पेंशनर संघ, पेंशनर शिक्षक, जोगिंद्रनगर विकास मंच, भाजपा, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, नगर परिषद जोगिंद्रनगर समेत जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान, उपप्रधान और वार्ड सदस्य भी शामिल होंगे।
विज्ञापन
क्रमिक अनशन के 35वें दिन सेवानिवृत्त तहसीलदार रतन चंद ठाकुर, शुभ राय धरवाल, दूनी चंद राणा और किशन चंद अनशन पर बैठे। इस दौरान कुशाल भारद्वाज, अजय ठाकुर, ज्ञान चंद ठाकुर, पान सिंह ठाकुर, राजेंद्र कुमार, संजय कुमार, भूपेंद्र ठाकुर, कर्म चंद, बलदेव कुमार, बेली सिंह, तारा चंद, लीला देवी, सरला देवी, सोहन सिंह, राजेंद्र ठाकुर और मनु महेंद्र आदि मौजूद रहे।