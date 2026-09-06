Mandi News: हैंड हेल्ड एक्स-रे शिविर में 105 ग्रामीणों की जांच
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 05:33 PM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 05:33 PM IST
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सरकाघाट (मंडी)। आयुष्मान आरोग्य मंदिर चुक्कू पौंटा में स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीबी की सक्रिय खोज एवं शीघ्र पहचान के उद्देश्य से विशेष हैंड हेल्ड एक्स-रे शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों अपर बरोट, लोअर बरोट और गेहरी भदरपुर गांवों को कवर किया गया।
शिविर में कुल 105 ग्रामीणों का एक्स-रे परीक्षण किया गया, जिनमें 79 महिलाएं और 26 पुरुष शामिल रहे। जांच के दौरान टीबी के संदिग्ध लक्षण पाए जाने पर छह व्यक्तियों के सीबीएनएएटी परीक्षण के लिए सैंपल एकत्रित किए गए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में आधुनिक पोर्टेबल हैंड हेल्ड एक्स-रे तकनीक के माध्यम से टीबी के संभावित मरीजों की समय रहते पहचान की जा रही है। संदिग्ध मरीजों की पुष्टि होने पर उन्हें विभाग की ओर से निशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाएगा।
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शिविर में कुल 105 ग्रामीणों का एक्स-रे परीक्षण किया गया, जिनमें 79 महिलाएं और 26 पुरुष शामिल रहे। जांच के दौरान टीबी के संदिग्ध लक्षण पाए जाने पर छह व्यक्तियों के सीबीएनएएटी परीक्षण के लिए सैंपल एकत्रित किए गए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में आधुनिक पोर्टेबल हैंड हेल्ड एक्स-रे तकनीक के माध्यम से टीबी के संभावित मरीजों की समय रहते पहचान की जा रही है। संदिग्ध मरीजों की पुष्टि होने पर उन्हें विभाग की ओर से निशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाएगा।
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