Kullu News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 07:35 PM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 07:35 PM IST
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आस्था- देवता गुग्गा जाहर पीर परिक्रमा के दौरान सेऊबाग से भुंतर के लिए अपराह्न 12:30 बजे से प्रस्थान करेंगे।
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स्वास्थ्य-जिला मुख्यालय ढालपुर में पोषण सप्ताह के तहत कार्यक्रम का आयोजन पूर्वाह्न 11 बजे से किया जाएगा।
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खेलकूद : ढालपुर खेल मैदान में टी-10 टेनिस बाल क्रिकेट प्रतियाेगिता के मुकाबले अपराह्न 2:30 बजे से खेले जाएंगे।
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प्रशिक्षण : जिले के नवनिर्वाचित प्रधान, उपप्रधानों और वार्ड सदस्यों को ढालपुर में सुबह 10 बजे से प्रशिक्षण दिया जाएगा।
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काम की बात
परिवहन: कुल्लू-भुंतर एमडीआर से पाहनाला को जोड़ने वाली मौहल-पाहनाला सड़क पर वाहनों की आवाजाही आगामी 15 दिनों तक प्रभावित रहेगी। इस सड़क पर अपर मौहल में खड्ड पर स्थापित पुल की मरम्मत की जाएगी। जिला प्रशासन ने छह सितंबर तक इस पुल को बंद रखने के निर्देश दिए हैं।
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स्वास्थ्य: क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350
क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. डॉ. तेंजिन, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. रीतू परण और रात 9:30 बजे से डॉ. रीमा घई सेवाएं देंगी।
ओपीडी
ओपीडी समय सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
पुरुष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डाॅ. सुरेश
महिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. किरण, डॉ. अमिता कुमारी
मेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. नेहा, डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नितेश
ऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. संतुष्ट, डॉ. अशोक
सर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. कमल दत्ता, डॉ. प्रीत, डॉ. सम्राट चटर्जी
ईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालिया
त्वचा रोग (कमरा नंबर 119) डॉ. रतन सागर
गायनी (कमरा नंबर 142) डॉ. विवेक ठाकुर, डॉ. आलोक शर्मा
बाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन
हेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-357791
24×7 खुला रहता है।
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स्वास्थ्य-जिला मुख्यालय ढालपुर में पोषण सप्ताह के तहत कार्यक्रम का आयोजन पूर्वाह्न 11 बजे से किया जाएगा।
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खेलकूद : ढालपुर खेल मैदान में टी-10 टेनिस बाल क्रिकेट प्रतियाेगिता के मुकाबले अपराह्न 2:30 बजे से खेले जाएंगे।
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परिवहन: कुल्लू-भुंतर एमडीआर से पाहनाला को जोड़ने वाली मौहल-पाहनाला सड़क पर वाहनों की आवाजाही आगामी 15 दिनों तक प्रभावित रहेगी। इस सड़क पर अपर मौहल में खड्ड पर स्थापित पुल की मरम्मत की जाएगी। जिला प्रशासन ने छह सितंबर तक इस पुल को बंद रखने के निर्देश दिए हैं।
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स्वास्थ्य: क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350
क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. डॉ. तेंजिन, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. रीतू परण और रात 9:30 बजे से डॉ. रीमा घई सेवाएं देंगी।
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ओपीडी समय सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
पुरुष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डाॅ. सुरेश
महिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. किरण, डॉ. अमिता कुमारी
मेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. नेहा, डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नितेश
ऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. संतुष्ट, डॉ. अशोक
सर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. कमल दत्ता, डॉ. प्रीत, डॉ. सम्राट चटर्जी
ईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालिया
त्वचा रोग (कमरा नंबर 119) डॉ. रतन सागर
गायनी (कमरा नंबर 142) डॉ. विवेक ठाकुर, डॉ. आलोक शर्मा
बाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन
हेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-357791
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