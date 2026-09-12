Kullu News: अस्पताल में एक्स-रे के लिए भटक रहे मरीज

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मरीजों अशोक वर्मा, सोनिका, रोनिका, शानवी, अक्षिता, सोहल कुमार, राकेश शर्मा, सोनू कुमार आदि ने कहा कि अस्पताल में एक्स-रे नहीं हो रहे हैं। मरीजों को रेडक्रॉस की लैब या फिर बाहर से निजी प्रयोगशाला से एक्स-रे करवाने पड़ रहे हैं। इसके कारण मरीजों को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है, जबकि सरकारी प्रयोगशाला में एक्स-रे की सेवा निशुल्क है। उन्होंने सरकार और अस्पताल प्रबंधन से एक्स-रे सेवा शुरू करने की मांग की है। चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राधा शर्मा ने कहा कि एक्स-रे मशीन खराब होने के कारण समस्या आ रही है। उन्होंने कहा कि मशीन को जल्द दुरुस्त करवाया जाएगा। अस्पताल के भीतर रेडक्राॅस की प्रयोगशाला में एक्स-रे सेवा जारी है।

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कुल्लू। क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू की सरकारी प्रयोगशाला में एक्स-रे की सुविधा मरीजों को नहीं मिल रही है। मरीजों को 50 से 250 रुपये देकर निजी प्रयोगशालाओं में एक्स-रे करवाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इससे मरीजों का मर्ज के साथ आर्थिक खर्च भी बढ़ रहा है। एक्स-रे सेवा न मिलने का कारण मशीन का पिछले तीन सप्ताह से खराब होना बताया जा रहा है। चार जिलों के मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने वाले क्षेत्रीय अस्पताल में एक्स-रे नहीं हो रहे हैं। मरीजों को चिकित्सक की ओर से एक्स-रे के लिए परामर्श देने पर अस्पताल और निजी प्रयोगशालाओं के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।