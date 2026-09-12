Kullu News: सम्मेलन में कुल्लू की 50 महिला किसान भरेंगी हुंकार

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उन्होंने कहा कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को सामने लाना और उन्हें जैविक एवं प्राकृतिक खेती के साथ कृषि आधारित स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। सम्मेलन में महिला किसानों के अनुभवों, समस्याओं और सफल प्रयोगों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। नगर खंड अध्यक्ष हरिचंद राणा, जिला मंत्री रमेश ठाकुर ने कहा कि दिल्ली में आयोजित यह सम्मेलन महिला किसानों को देश के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाली महिला किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों के अनुभवों से सीखने और अपने अनुभव साझा करने का अवसर देगा। विज्ञापन

बैठकों में जिला कोषाध्यक्ष प्रेमचंद ठाकुर, नग्गर खंड प्रभारी दरवारा सिंह, जिला विपणन प्रमुख राजेश तंवर, नग्गर खंड मंत्री राज कुमार, विमला आनंद, अमर ठाकुर, चिंतामणि सहित लाहौल-स्पीति किसान संघ के अध्यक्ष ताराचंद राणा आदि मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को सामने लाना और उन्हें जैविक एवं प्राकृतिक खेती के साथ कृषि आधारित स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। सम्मेलन में महिला किसानों के अनुभवों, समस्याओं और सफल प्रयोगों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। नगर खंड अध्यक्ष हरिचंद राणा, जिला मंत्री रमेश ठाकुर ने कहा कि दिल्ली में आयोजित यह सम्मेलन महिला किसानों को देश के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाली महिला किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों के अनुभवों से सीखने और अपने अनुभव साझा करने का अवसर देगा।बैठकों में जिला कोषाध्यक्ष प्रेमचंद ठाकुर, नग्गर खंड प्रभारी दरवारा सिंह, जिला विपणन प्रमुख राजेश तंवर, नग्गर खंड मंत्री राज कुमार, विमला आनंद, अमर ठाकुर, चिंतामणि सहित लाहौल-स्पीति किसान संघ के अध्यक्ष ताराचंद राणा आदि मौजूद रहे।

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कुल्लू। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इनडोर स्टेडियम में भारतीय किसान संघ की ओर से आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय महिला किसान सम्मेलन में कुल्लू की 50 महिला किसान भाग लेंगी। 30 सितंबर को आयोजित होने वाले सम्मेलन के लिए जिला महिला प्रमुख सीता ठाकुर के नेतृत्व में महिला किसानों का दल रवाना होगा। भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष ऋषि राज राणा ने बताया कि इस आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में महिलाएं दिल्ली पहुंच सकें, इसके लिए दो दिन तक कुल्लू के भुंतर, कुल्लू, पतलीकूहल आदि क्षेत्रों में खंड आधार पर बैठकें आयोजित की गईं। इनमें भारतीय किसान संघ के राज्य संगठन मंत्री हरिराम विशेष तौर पर मौजूद रहीं। राष्ट्रीय सम्मेलन में देशभर से महिला किसान एवं महिला प्रतिनिधि हिस्सा लेंगी।