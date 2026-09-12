Kullu News: रिंकू ने खेली 112 रन की नाबाद पारी

विज्ञापन

पहले दिन वाईएफसी मयाड़ और हिमालयन ब्रदर्स के बीच मुकाबला हुआ। हिमालयन ब्रदर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में नौ विकेट के नुकसान पर 221 रन बनाए। टीम की ओर से रिंकू ने शानदार 52 गेंदों में नाबाद 112 रन की शतकीय पारी खेली।लक्ष्य का पीछा करने उतरी वाईएफसी मयाड़ की टीम 20 ओवर में आठ विकेट गंवाकर 110 रन ही बना सकी। हिमालयन ब्रदर्स ने 111 रन से एकतरफा मुकाबला जीतकर टूर्नामेंट के अगले दौर में प्रवेश किया। आयोजकों के अनुसार प्रतियोगिता में करीब 20 टीमें भाग ले रही हैं। करपट युवक मंडल के अध्यक्ष सचिन ने बताया कि आने वाले दिनों में प्रतियोगिता के तहत रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे।