Kullu News: दलाश में कलवर्ट डालने का कार्य शुरू

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इससे अब गंदा पानी सड़क पर खुले में नहीं बहेगा। क्षेत्र के लोगों को जल्द राहत मिलेगी। सड़क पर खुले में बह रहे गंदे पानी के कारण लोगों का गुजरना मुश्किल हो रहा है। अब जल्द लोगों को राहत मिलेगी।