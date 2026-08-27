Kullu News: दलाश में कलवर्ट डालने का कार्य शुरू
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 10:48 PM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 10:48 PM IST
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दलाश (कुल्लू)। दलाश बस अड्डे के पास सड़क पर खुले में बह रहे गंदे पानी की निकासी के लिए लोक निर्माण विभाग दलाश ने वर्षा शालिका के पास कलवर्ट डालने का काम शुरू कर दिया है।
इससे अब गंदा पानी सड़क पर खुले में नहीं बहेगा। क्षेत्र के लोगों को जल्द राहत मिलेगी। सड़क पर खुले में बह रहे गंदे पानी के कारण लोगों का गुजरना मुश्किल हो रहा है। अब जल्द लोगों को राहत मिलेगी।
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इससे अब गंदा पानी सड़क पर खुले में नहीं बहेगा। क्षेत्र के लोगों को जल्द राहत मिलेगी। सड़क पर खुले में बह रहे गंदे पानी के कारण लोगों का गुजरना मुश्किल हो रहा है। अब जल्द लोगों को राहत मिलेगी।
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