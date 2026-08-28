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Kullu News: रक्षाबंधन पर राखी और मिठाई खरीदने में व्यस्त रहीं महिलाएं

Fri, 28 Aug 2026 07:17 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 07:17 PM IST
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Women remained busy buying Rakhis and sweets for Raksha Bandhan.
कुल्लू। रक्षाबंधन पर बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। भाइयों ने भी रक्षाबंधन पर अपनी बहनों की रक्षा करने का वादा किया। रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं में उत्साह देखने को मिला। महिलाओं ने सुबह ही रक्षाबंधन की रस्म निभाई। कुल्लू जिले के मुख्य बाजारों और बस अड्डों पर काफी भीड़ देखने को मिली। रक्षाबंधन के दिन भी महिलाएं बाजारों में भाइयों के लिए राखी और मिठाई की खरीदारी में व्यस्त रहीं।
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कई स्थानों पर बहनें सुबह ही भाई के घर (मायके) पहुंच गईं। बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाकर और मिठाई खिलाकर कलाई पर राखी बांधी। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने भी महिलाओें के लिए निशुल्क बस सेवा जारी रखी। सीमा, शकुंतला, रागिनी, मोनिका, सोनिया, रंजना, गोमती, अंजलि, सोनम ने कहा कि रक्षाबंधन बहन-भाई बहन के रिश्ते के लिए समर्पित है। बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधकर फर्ज अदा करती हैं और भाई भी अपनी बहनों की रक्षा करने का वादा करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई से मिलने और मायके जाने के लिए उन्होंने एक सप्ताह पूर्व से रक्षाबंधन की तैयारी शुरू कर दी थी। मायके पहुंच कर भाई की कलाई पर रस्म को निभाकर रक्षा सूत्र बांधा। संवाद
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